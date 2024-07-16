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РосСМИ: Медведчук написал письмо Трампу, где указал на "украинский след" в покушении на политика

Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 15:57
РосСМИ: Медведчук написал письмо Трампу, где указал на украинский след в покушении на политика
фото 2021 год: Getty Images

Кум Путина и подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Виктор Медведчук написал письмо Трампу, в котором рассказал о якобы "украинском следе" в покушении на него.

Источник: российское издание "ТАСС" со ссылкой на текст письма

Детали: В письме Медведчук пишет, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что "намерен принести мир в Украину".

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"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", — пишет бывший украинский нардеп.

По словам Медведчука, из-за этого Трамп стал "личным врагом украинского неонациста Зеленского".

Также кум Путина называет президента Украины "негодяем, который не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы".

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"Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — заявил Медведчук.

Напомним: Ранее бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в интервью ТАСС призвал к оккупации Одессы и других городов, если Украина не согласится на капитуляцию, предложенную Россией.

14 июня Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "мирные предложения" российского диктатора, которые тот озвучил 14 июня, "стандартным набором агрессора".

Президент Владимир Зеленский назвал ультиматумом "предложения" российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны на его условиях.

Темы: МедведчукТрамп
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