Лавров і Небензя озвучили в ООН різні версії брехні про обстріл "Охматдиту"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не узгодив з постпредом РФ при ООН Василем Небензею пропагандистські наративи про обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня, тому вони видали різні версії, які суперечать одна одній.

Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця у X

Деталі: За його словами, версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в "Охматдит", озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з словами Небензі 9 липня на Радбезі ООН.

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Кислиця нагадав, що Небензя сказав: "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам".

Лавров у середу сказав: "Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит"".

Коментуючи ці нестиковки, Кислиця написав, що ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу "радив Небензі частіше набирати свого шефа в Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку".

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