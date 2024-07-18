Лавров і Небензя озвучили в ООН різні версії брехні про обстріл "Охматдиту"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не узгодив з постпредом РФ при ООН Василем Небензею пропагандистські наративи про обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня, тому вони видали різні версії, які суперечать одна одній.
Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця у X
Деталі: За його словами, версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в "Охматдит", озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з словами Небензі 9 липня на Радбезі ООН.
Кислиця нагадав, що Небензя сказав: "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам".
Лавров у середу сказав: "Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит"".
Коментуючи ці нестиковки, Кислиця написав, що ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу "радив Небензі частіше набирати свого шефа в Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку".
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, там йдуть пошуково-рятувальні роботи.
- Відомо про загибель двох дорослих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.