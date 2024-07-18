Лавров и Небензя озвучили в ООН разные версии лжи об обстреле "Охматдета"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не согласовал с постпредом РФ при ООН Василием Небензей пропагандистские нарративы об обстреле детской больницы "Охматдет" 8 июля, поэтому они выдали разные версии, которые противоречат друг другу.

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица в X

Детали: По его словам, версия Лаврова о том, что именно российская ракета, ее обломки попали в "Охматдет", озвученная им в ООН 17 июля, не совпала со словами Небензи 9 июля на Совбезе ООН.

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Кислица напомнил, что Небензя сказал: "На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах .... видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному, четко различаемому оперению и другим характеристикам".

Лавров в среду сказал: "Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой .... и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет"".

Комментируя эти нестыковки, Кислица написал, что еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза "советовал Небензе чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои побасенки в Нью-Йорке".

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