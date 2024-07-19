Голова ДСНС: Правильні дії медиків "Охматдиту" допомогли уникнути великої кількості жертв
Коректні дії персоналу "Охматдиту" в Києві допомогли уникнути великої кількості жертв ракетного обстрілу, зазначив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.
Джерело: Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Це не те, що диво, це правильні дії персоналу "Охматдиту" – чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття. Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б".
Деталі: На думку Даника, є вже хороша тенденція більш відповідального підходу українців до власної безпеки.
"Зараз немає трагічних подій із десятками загиблих, тому що люди стали більше приділяти увагу безпеці, з'явилося розуміння, що це справді важливо, а не просто слова", – резюмував голова ДСНС України.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня 2024 року у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Згодом ще одна дитина померла у лікарні.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.