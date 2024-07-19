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Голова ДСНС: Правильні дії медиків "Охматдиту" допомогли уникнути великої кількості жертв

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 15:42
Голова ДСНС: Правильні дії медиків Охматдиту допомогли уникнути великої кількості жертв
пацієнти "Охматдиту" у дворі лікарні після ракетного обстрілу РФ. фото Богдана Кутєпова, УП

Коректні дії персоналу "Охматдиту" в Києві допомогли уникнути великої кількості жертв ракетного обстрілу, зазначив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

Джерело: Даник в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це не те, що диво, це правильні дії персоналу "Охматдиту" – чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття. Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б".

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Деталі: На думку Даника, є вже хороша тенденція більш відповідального підходу українців до власної безпеки.

"Зараз немає трагічних подій із десятками загиблих, тому що люди стали більше приділяти увагу безпеці, з'явилося розуміння, що це справді важливо, а не просто слова", – резюмував голова ДСНС України.

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Теми: Київракетний ударДСНС
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