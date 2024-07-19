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Глава ГСЧС: Правильные действия медиков "Охматдета" помогли избежать большого количества жертв

Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 15:42
Глава ГСЧС: Правильные действия медиков Охматдета помогли избежать большого количества жертв
пациенты «Охматдета» во дворе больницы после ракетного обстрела РФ. фото Богдана Кутепова, УП

Корректные действия персонала "Охматдета" в Киеве помогли избежать большого количества жертв ракетного обстрела, отметил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

Источник: Даник в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это не то, что чудо, это правильные действия персонала "Охматдета" – четко отработали по алгоритму, спрятали всех в укрытие. Поэтому количество погибших незначительно. Если бы они не выполнили все алгоритмы, никакое чудо не помогло бы".

Детали: По мнению Даника, есть уже хорошая тенденция более ответственного подхода украинцев к собственной безопасности.

"Сейчас нет трагических событий с десятками погибших, потому что люди стали больше уделять внимание безопасности, появилось понимание, что это действительно важно, а не просто слова", - подытожил глава ГСЧС Украины.

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Темы: Киевракетный ударГСЧС
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