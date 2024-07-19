Глава ГСЧС: Правильные действия медиков "Охматдета" помогли избежать большого количества жертв
Корректные действия персонала "Охматдета" в Киеве помогли избежать большого количества жертв ракетного обстрела, отметил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.
Источник: Даник в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Это не то, что чудо, это правильные действия персонала "Охматдета" – четко отработали по алгоритму, спрятали всех в укрытие. Поэтому количество погибших незначительно. Если бы они не выполнили все алгоритмы, никакое чудо не помогло бы".
Детали: По мнению Даника, есть уже хорошая тенденция более ответственного подхода украинцев к собственной безопасности.
"Сейчас нет трагических событий с десятками погибших, потому что люди стали больше уделять внимание безопасности, появилось понимание, что это действительно важно, а не просто слова", - подытожил глава ГСЧС Украины.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля 2024 года в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения. Позже еще один ребенок скончался в больнице.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.