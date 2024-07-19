Глава ГСЧС: Правильные действия медиков "Охматдета" помогли избежать большого количества жертв

Корректные действия персонала "Охматдета" в Киеве помогли избежать большого количества жертв ракетного обстрела, отметил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

Источник: Даник в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это не то, что чудо, это правильные действия персонала "Охматдета" – четко отработали по алгоритму, спрятали всех в укрытие. Поэтому количество погибших незначительно. Если бы они не выполнили все алгоритмы, никакое чудо не помогло бы".



Детали: По мнению Даника, есть уже хорошая тенденция более ответственного подхода украинцев к собственной безопасности.



"Сейчас нет трагических событий с десятками погибших, потому что люди стали больше уделять внимание безопасности, появилось понимание, что это действительно важно, а не просто слова", - подытожил глава ГСЧС Украины.

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