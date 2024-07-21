У Львові почалося прощання з Іриною Фаріон
У Львові почалося прощання з мовознавицею і колишньою народною депутаткою Іриною Фаріон.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Раніше біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла почали збиратися люди. Згодом туди прибула родина Фаріон.
Близько 19 години до храму привезли тіло загиблої.
Що передувало: Раніше донька Фаріон Софія Семчишин повідомляла, що парастас (заупокійне богослужіння) почнеться о 19 годині у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, попрощатися можна буде до 22 години.
Чин похорону розпочнеться в понеділок 22 липня о 14:00 в тому ж храмі.
Передісторія:
- У п’ятницю 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.
- Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
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