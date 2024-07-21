У Львові почалося прощання з Іриною Фаріон

У Львові почалося прощання з мовознавицею і колишньою народною депутаткою Іриною Фаріон.

Джерело: кореспондент УП

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Деталі: Раніше біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла почали збиратися люди. Згодом туди прибула родина Фаріон.

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Близько 19 години до храму привезли тіло загиблої.

Що передувало: Раніше донька Фаріон Софія Семчишин повідомляла, що парастас (заупокійне богослужіння) почнеться о 19 годині у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, попрощатися можна буде до 22 години.

Чин похорону розпочнеться в понеділок 22 липня о 14:00 в тому ж храмі.

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