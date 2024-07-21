Во Львове началось прощание с Ириной Фарион
Воскресенье, 21 июля 2024, 19:26
Во Львове началось прощание с языковедом и бывшим народным депутатом Ириной Фарион.
Источник: корреспондент УП
Детали: Ранее возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла начали собираться люди. Впоследствии туда прибыла семья Фарион.
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Около 19 часов в храм привезли тело погибшей.
Что предшествовало: Ранее дочь Фарион София Семчишин сообщала, что парастас (заупокойное богослужение) начнется в 19 часов во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, попрощаться можно будет до 22 часов.
Чин похорон начнется в понедельник 22 июля в 14:00 в том же храме.
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Предыстория:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
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