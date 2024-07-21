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Во Львове началось прощание с Ириной Фарион

"Украинская правда"Воскресенье, 21 июля 2024, 19:26
Во Львове началось прощание с Ириной Фарион
прощание с Фарион, фото УП

Во Львове началось прощание с языковедом и бывшим народным депутатом Ириной Фарион.

Источник: корреспондент УП

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Детали: Ранее возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла начали собираться люди. Впоследствии туда прибыла семья Фарион.

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Около 19 часов в храм привезли тело погибшей.

 
 

Что предшествовало: Ранее дочь Фарион София Семчишин сообщала, что парастас (заупокойное богослужение) начнется в 19 часов во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, попрощаться можно будет до 22 часов.

Чин похорон начнется в понедельник 22 июля в 14:00 в том же храме.

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Предыстория:

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Темы: ФарионЛьвовубийство
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