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Оборонний комітет Ради підтримав виключення зі свого складу Безуглої

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 14:51
Оборонний комітет Ради підтримав виключення зі свого складу Безуглої
Мар'яна Безугла. фото з Facebook нардепки

Члени паламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендують Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Марʼяну Безуглу.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, Безугла у Facebook

Деталі: Проєкт постанови підтримали 14 нардепів з 16 присутніх на засіданні 22 липня (1, не голосував, сама Безугла утрималася).

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Пряма мова Железняка: "Комітет з питань оборони проголосував за внесення постанови про виключення з свого складу Марʼяни Безуглої.

Нагадаю, що для цього треба: зареєструвати постанов, пройти з нею регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати 226+ голосів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
  • 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої. Він заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
  • 5 липня член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський заявив, що подасть на Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, оскільки на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.
  • 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

Теми: Верховна Рада
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