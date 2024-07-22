Оборонний комітет Ради підтримав виключення зі свого складу Безуглої
Понеділок, 22 липня 2024, 14:51
Члени паламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендують Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Марʼяну Безуглу.
Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, Безугла у Facebook
Деталі: Проєкт постанови підтримали 14 нардепів з 16 присутніх на засіданні 22 липня (1, не голосував, сама Безугла утрималася).
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Пряма мова Железняка: "Комітет з питань оборони проголосував за внесення постанови про виключення з свого складу Марʼяни Безуглої.
Нагадаю, що для цього треба: зареєструвати постанов, пройти з нею регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати 226+ голосів".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
- 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої. Він заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
- 5 липня член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський заявив, що подасть на Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, оскільки на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.
- 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".