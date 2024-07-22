Оборонний комітет Ради підтримав виключення зі свого складу Безуглої

Члени паламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендують Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Марʼяну Безуглу.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, Безугла у Facebook

Деталі: Проєкт постанови підтримали 14 нардепів з 16 присутніх на засіданні 22 липня (1, не голосував, сама Безугла утрималася).

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Пряма мова Железняка: "Комітет з питань оборони проголосував за внесення постанови про виключення з свого складу Марʼяни Безуглої.

Нагадаю, що для цього треба: зареєструвати постанов, пройти з нею регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати 226+ голосів".

Передісторія:

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