Оборонный комитет Рады поддержал исключение из своего состава Безуглой

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендуют Раде исключить из состава комитета заместителя председателя комитета Марьяну Безуглую.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, Безуглая в Facebook

Детали: Проект постановления поддержали 14 нардепов из 16 присутствующих на заседании 22 июля (1, не голосовал, сама Безуглая воздержалась).

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Прямая речь Железняка: "Комитет по вопросам обороны проголосовал за внесение постановления об исключении из своего состава Марьяны Безуглой.

Напомню, что для этого надо: зарегистрировать постановление, пройти с ним регламентный комитет, вынести на рассмотрение зала и набрать 226+ голосов".

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