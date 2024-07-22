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Оборонный комитет Рады поддержал исключение из своего состава Безуглой

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 14:51
Оборонный комитет Рады поддержал исключение из своего состава Безуглой
Марьяна Безуглая. фото из Facebook нардепа

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендуют Раде исключить из состава комитета заместителя председателя комитета Марьяну Безуглую.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, Безуглая в Facebook

Детали: Проект постановления поддержали 14 нардепов из 16 присутствующих на заседании 22 июля (1, не голосовал, сама Безуглая воздержалась).

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Прямая речь Железняка: "Комитет по вопросам обороны проголосовал за внесение постановления об исключении из своего состава Марьяны Безуглой.

Напомню, что для этого надо: зарегистрировать постановление, пройти с ним регламентный комитет, вынести на рассмотрение зала и набрать 226+ голосов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
  • 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание парламента после того, как группа народных депутатов заблокировала трибуну с требованием поставить на рассмотрение вопрос об отзыве Безуглой. Он заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.
  • 5 июля член комитета ВР по вопросам нацбезопасности нардеп Федор Вениславский заявил, что подаст на Безуглую заявление в Государственное бюро расследований, поскольку, по его мнению, она разгласила информацию с закрытого заседания комитета.
  • 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

Темы: Верховная Рада
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