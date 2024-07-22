Буданов про вбивство Фаріон: Ворог прагне роз'єднати нашу націю
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що українську мовознавицю Ірину Фаріон вбив "ворог" нашої держави з метою "роз'єднати націю".
Джерело: Буданов у соцмережах
Пряма мова: "Сьогодні Україна попрощалась з громадською діячкою та науковицею Іриною Фаріон. Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці - виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю".
Деталі: Розвідник зазначив, що українці не мають права забувати таку істину: попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне.
Пряма мова: "Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави".
Передісторія:
- У п’ятницю 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.
- Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
- Поховали Ірину Фаріон у Львові.
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