Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Буданов об убийстве Фарион: Враг стремится разъединить нашу нацию

Евгений КизиловПонедельник, 22 июля 2024, 20:01
Буданов об убийстве Фарион: Враг стремится разъединить нашу нацию
Кирилл Буданов. фото: его страница в Facebook

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что украинскую языковеда Ирину Фарион убил "враг" нашего государства с целью "разъединить нацию".

Источник: Буданов в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня Украина попрощалась с общественным деятелем и ученым Ириной Фарион. Хладнокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".

Реклама:

Детали: Разведчик отметил, что украинцы не имеют права забывать такую истину: несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное.

Прямая речь: "Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте также: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Темы: ФарионубийствоБудановразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

фотоРобот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Все новости...
Фарион
СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники
Полиция объявила в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион
Во Львове началось прощание с Ириной Фарион
Последние новости
22:06
Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета
21:53
Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
21:36
велоспортБельгиец Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024
21:11
Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны
21:03
10 трав и специй, которые следует иметь в кухне
20:59
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
20:28
Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов
20:10
футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
20:04
Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского ПО
19:46
Россияне обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: