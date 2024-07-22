Буданов об убийстве Фарион: Враг стремится разъединить нашу нацию

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что украинскую языковеда Ирину Фарион убил "враг" нашего государства с целью "разъединить нацию".

Источник: Буданов в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня Украина попрощалась с общественным деятелем и ученым Ириной Фарион. Хладнокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".

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Детали: Разведчик отметил, что украинцы не имеют права забывать такую истину: несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное.

Прямая речь: "Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства".

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