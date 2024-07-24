Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського комбінованого удару по Харкову та області вранці 24 липня.

Джерело: Синєгубов та ДСНС у Telegram

Деталі: Голова ОВА повідомив, що о 5:01 ранку окупанти вдарили по Харківському району. Внаслідок удару БПЛА горіла будівля конюшні у с. Лісне, що в передмісті обласного центру. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років.

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Фото з Telegram Олега Синєгубова

У ДСНС уточнили, що унаслідок удару РФ по території приватного екопарку сталася пожежа на території будівлі конюшні. Полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м.

О 5:30 загарбники вдарили балістикою по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю, п’ять автомобілів та один будинок.

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Фото з Telegram Олега Синєгубова

Фото з Telegram Олега Синєгубова

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що другий удар прийшовся у район приватного сектору і що є інформація про одного загиблого.

Фото з Telegram Олега Синєгубова

Фото з Telegram Олега Синєгубова

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