Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського комбінованого удару по Харкову та області вранці 24 липня.
Джерело: Синєгубов та ДСНС у Telegram
Деталі: Голова ОВА повідомив, що о 5:01 ранку окупанти вдарили по Харківському району. Внаслідок удару БПЛА горіла будівля конюшні у с. Лісне, що в передмісті обласного центру. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років.
У ДСНС уточнили, що унаслідок удару РФ по території приватного екопарку сталася пожежа на території будівлі конюшні. Полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м.
О 5:30 загарбники вдарили балістикою по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю, п’ять автомобілів та один будинок.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що другий удар прийшовся у район приватного сектору і що є інформація про одного загиблого.
Передісторія:
- Російські загарбники уночі 24 липня також атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення.
- Повітряні сили повідомили, що Росія вдарила двома ракетами по Харківщині та атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона нейтралізувала 17 із 23 запущених ворогом безпілотників.