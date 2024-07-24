Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Ірина БалачукСереда, 24 липня 2024, 09:02
Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків російського комбінованого удару по Харкову та області вранці 24 липня.

Джерело: Синєгубов та ДСНС у Telegram

Деталі: Голова ОВА повідомив, що о 5:01 ранку окупанти вдарили по Харківському району. Внаслідок удару БПЛА горіла будівля конюшні у с. Лісне, що в передмісті обласного центру. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років.

Реклама:
 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

У ДСНС уточнили, що унаслідок удару РФ по території приватного екопарку сталася пожежа на території будівлі конюшні. Полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м.

О 5:30 загарбники вдарили балістикою по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю, п’ять автомобілів та один будинок.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Олега Синєгубова
 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що другий удар прийшовся у район приватного сектору і що є інформація про одного загиблого

 
Фото з Telegram Олега Синєгубова
 
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Передісторія:

Теми: ХарківХарківська областьракетний ударпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Ворог намагається оточити частину угрупування Сил оборони під Прогресом – DeepState
Окупанти завдали ударів по Харкову, є загиблий
Окупанти атакували "Шахедами" Ізмаїл – пошкодили портову інфраструктуру і будинок: 3 поранених
У протиповітряному бою 24 липня ППО знищила 17 із 23 ворожих "Шахедів"
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: