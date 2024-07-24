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Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Ирина БалачукСреда, 24 июля 2024, 09:02
Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову
Фото из Telegram Олега Синегубова

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий российского комбинированного удара по Харькову и области утром 24 июля.

Источник: Синегубов и ГСЧС в Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что в 5:01 утра оккупанты ударили по Харьковскому району. В результате удара БПЛА горело здание конюшни в с. Лесное, что в пригороде областного центра. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В ГСЧС уточнили, что в результате удара РФ по территории частного экопарка произошел пожар на территории здания конюшни. Пламя перекинулось на деревянную хозяйственную постройку и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1500 кв.м.

В 5:30 захватчики ударили баллистикой по Немышлянскому району Харькова. В результате ракетного удара повреждено промышленное здание, пять автомобилей и один дом.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что второй удар пришелся в район частного сектора и что есть информация об одном погибшем.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

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Темы: ХарьковХарьковская областьракетный ударпожар
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