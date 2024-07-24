Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий российского комбинированного удара по Харькову и области утром 24 июля.
Источник: Синегубов и ГСЧС в Telegram
Детали: Глава ОВА сообщил, что в 5:01 утра оккупанты ударили по Харьковскому району. В результате удара БПЛА горело здание конюшни в с. Лесное, что в пригороде областного центра. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет.
В ГСЧС уточнили, что в результате удара РФ по территории частного экопарка произошел пожар на территории здания конюшни. Пламя перекинулось на деревянную хозяйственную постройку и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1500 кв.м.
В 5:30 захватчики ударили баллистикой по Немышлянскому району Харькова. В результате ракетного удара повреждено промышленное здание, пять автомобилей и один дом.
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что второй удар пришелся в район частного сектора и что есть информация об одном погибшем.
Предыстория:
- Российские захватчики ночью 24 июля также атаковали "Шахедами" город Измаил Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.
- Воздушные силы сообщили, что Россия ударила двумя ракетами по Харьковщине и атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона нейтрализовала 17 из 23 запущенных врагом беспилотников.