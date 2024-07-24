Углава закликав НАБУ та САП зняти гриф держтаємниці зі справи про витік інформації з бюро

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування щодо витоку інформації, в яких він фігурує.

Джерело: Углава у Facebook

Пряма мова: "Я звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф "Для службового користування" та "Державна таємниця" стосовно матеріалів та інформації, повʼязаної з вищезазначеними розслідуваннями".

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фото: Gizo Uglava/Facebook

Деталі: Углава вважає, що це "допоможе інформувати громадськість, уникнути непорозумінь і маніпуляцій, забезпечить повноцінне розуміння ситуації та усуне негативні наслідки".

фото: Gizo Uglava/ Facebook

За його словами, одночасно із початком досудового розслідування та двох службових розслідувань, метою яких є дискредитація його як службової особи та НАБУ в цілому, розпочалася медійна кампанія, "спрямована на створення негативної думки у суспільстві щодо моєї діяльності та репутації".

"Ця кампанія супроводжувалася гучними звинуваченнями, але жодних реальних доказів моєї причетності до зливу інформації надано не було", – додав Углава.

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