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Углава закликав НАБУ та САП зняти гриф держтаємниці зі справи про витік інформації з бюро

Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 15:07
Углава закликав НАБУ та САП зняти гриф держтаємниці зі справи про витік інформації з бюро
ГІЗО УГЛАВА. ФОТО: ПАРЛАМЕНТ.UA

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування щодо витоку інформації, в яких він фігурує.

Джерело: Углава у Facebook

Пряма мова: "Я звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф "Для службового користування" та "Державна таємниця" стосовно матеріалів та інформації, повʼязаної з вищезазначеними розслідуваннями".

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фото: Gizo Uglava/Facebook

Деталі: Углава вважає, що це "допоможе інформувати громадськість, уникнути непорозумінь і маніпуляцій, забезпечить повноцінне розуміння ситуації та усуне негативні наслідки".

 
фото: Gizo Uglava/Facebook

За його словами, одночасно із початком досудового розслідування та двох службових розслідувань, метою яких є дискредитація його як службової особи та НАБУ в цілому, розпочалася медійна кампанія, "спрямована на створення негативної думки у суспільстві щодо моєї діяльності та репутації".

"Ця кампанія супроводжувалася гучними звинуваченнями, але жодних реальних доказів моєї причетності до зливу інформації надано не було", – додав Углава.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
  • 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
  • Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.
  • 12 липня Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.
  • 22 липня Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна

Теми: НАБУ
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