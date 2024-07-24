Углава закликав НАБУ та САП зняти гриф держтаємниці зі справи про витік інформації з бюро
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф держтаємниці з матеріалів розслідування щодо витоку інформації, в яких він фігурує.
Джерело: Углава у Facebook
Пряма мова: "Я звернувся до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням надати дозвіл на розголошення відомостей кримінального провадження та зняти гриф "Для службового користування" та "Державна таємниця" стосовно матеріалів та інформації, повʼязаної з вищезазначеними розслідуваннями".
Деталі: Углава вважає, що це "допоможе інформувати громадськість, уникнути непорозумінь і маніпуляцій, забезпечить повноцінне розуміння ситуації та усуне негативні наслідки".
За його словами, одночасно із початком досудового розслідування та двох службових розслідувань, метою яких є дискредитація його як службової особи та НАБУ в цілому, розпочалася медійна кампанія, "спрямована на створення негативної думки у суспільстві щодо моєї діяльності та репутації".
"Ця кампанія супроводжувалася гучними звинуваченнями, але жодних реальних доказів моєї причетності до зливу інформації надано не було", – додав Углава.
Нагадаємо:
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
- 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
- Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.
- 12 липня Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.
- 22 липня Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна