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Углава призвал НАБУ и САП снять гриф гостайны с дела об утечке информации из бюро

Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 15:07
Углава призвал НАБУ и САП снять гриф гостайны с дела об утечке информации из бюро
ГИЗО УГЛАВА. ФОТО: ПАРЛАМЕНТ.UA

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф "Для служебного пользования" и "Государственная тайна" в отношении материалов и информации, связанной с вышеупомянутыми расследованиями".

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фото: Gizo Uglava/Facebook

Детали: Углава считает, что это "поможет информировать общественность, избежать недоразумений и манипуляций, обеспечит полноценное понимание ситуации и устранит негативные последствия".

 
фото: Gizo Uglava/Facebook

По его словам, одновременно с началом досудебного расследования и двух служебных расследований, целью которых является дискредитация его как должностного лица и НАБУ в целом, началась медийная кампания, "направленная на создание негативного мнения в обществе относительно моей деятельности и репутации".

"Эта кампания сопровождалась громкими обвинениями, но никаких реальных доказательств моей причастности к сливу информации предоставлено не было", – добавил Углава.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
  • 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.
  • 22 июля Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина

Темы: НАБУ
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