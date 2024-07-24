Углава призвал НАБУ и САП снять гриф гостайны с дела об утечке информации из бюро

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф "Для служебного пользования" и "Государственная тайна" в отношении материалов и информации, связанной с вышеупомянутыми расследованиями".

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фото: Gizo Uglava/Facebook

Детали: Углава считает, что это "поможет информировать общественность, избежать недоразумений и манипуляций, обеспечит полноценное понимание ситуации и устранит негативные последствия".

фото: Gizo Uglava/Facebook

По его словам, одновременно с началом досудебного расследования и двух служебных расследований, целью которых является дискредитация его как должностного лица и НАБУ в целом, началась медийная кампания, "направленная на создание негативного мнения в обществе относительно моей деятельности и репутации".

"Эта кампания сопровождалась громкими обвинениями, но никаких реальных доказательств моей причастности к сливу информации предоставлено не было", – добавил Углава.

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