Вбивство Фаріон: у підозрюваного тривають обшуки, потім його везтимуть у Львів – ОГП

У Дніпрі правоохоронці завершують процесуальні дії стосовно 18-річного затриманого у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, після цього його доставлять у Львів.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі у місті Дніпро завершуються процесуальні дії, повʼязані із затриманням ймовірного нападника. За місцем його проживання тривають обшуки. Після цього затриманий буде доставлений у Львів для проведення подальших слідчих дій".

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Деталі: Максмець додала, що прокуратура інформуватиме суспільство про процесуальні рішення.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

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