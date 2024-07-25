Убийство Фарион: у подозреваемого идут обыски, затем его повезут во Львов – ОГП

В Днепре правоохранители завершают процессуальные действия в отношении 18-летнего задержанного по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, после этого его доставят во Львов.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас в городе Днепр завершаются процессуальные действия, связанные с задержанием предполагаемого нападавшего. По месту его жительства продолжаются обыски. После этого задержанный будет доставлен во Львов для проведения дальнейших следственных действий".

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Детали: Максмец добавила, что прокуратура будет информировать общество о процессуальных решениях.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

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"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

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