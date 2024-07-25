Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Убийство Фарион: у подозреваемого идут обыски, затем его повезут во Львов – ОГП

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 июля 2024, 16:44
Убийство Фарион: у подозреваемого идут обыски, затем его повезут во Львов – ОГП
фото НПУ

В Днепре правоохранители завершают процессуальные действия в отношении 18-летнего задержанного по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, после этого его доставят во Львов.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас в городе Днепр завершаются процессуальные действия, связанные с задержанием предполагаемого нападавшего. По месту его жительства продолжаются обыски. После этого задержанный будет доставлен во Львов для проведения дальнейших следственных действий".

Реклама:

Детали: Максмец добавила, что прокуратура будет информировать общество о процессуальных решениях.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Читайте также: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Темы: Фарионубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Фарион
Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя
УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион
Стрелок в Фарион снимал 3 квартиры во Львове: в МВД рассказали подробности о задержанном
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: