В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Джерело: глава держави у соцмережах
Пряма мова: "Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.
Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб".
Деталі: Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
- Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
- Поховали Ірину Фаріон у Львові.
- Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.