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В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 15:03
В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

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Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб".

Деталі: Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

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Теми: Фаріонвбивство
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