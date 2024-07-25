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УП отримала фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

"Українська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 15:52
УП отримала фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
фото, надане УП джерелами

"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.

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До скоєння злочину він готувався з травня.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
  • Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
  • Поховали Ірину Фаріон у Львові.
  • Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.
  • Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, убивства української екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за це вбивство. Українські правоохоронці повідомили, що досліджують це відео.

Теми: Фаріонвбивство
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