УП отримала фото 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон
"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерел УП, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.
До скоєння злочину він готувався з травня.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
- Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
- Поховали Ірину Фаріон у Львові.
- Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.
- Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, убивства української екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за це вбивство. Українські правоохоронці повідомили, що досліджують це відео.