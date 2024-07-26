У справі вбивства Фаріон стався витік інформації – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що будуть відслідковувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Джерело: речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Однозначно був витік. На жаль, це не перший випадок... Одразу всі намагаються через свої джерела у правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації. Зі свого боку ми завжди стежимо за тим, аби всю інформацію досудового розслідування ізолювати і надавати лише ті дані, які дозволяє слідство.

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Відстежується витік інформації".

Деталі: Рева додала, що будь-які дані, розголошені без дозволу органу досудового розслідування, можуть негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку підозрюваній особі.

Зокрема йдеться про персональні дані підозрюваного В'ячеслава Зінченка. 18-річний хлопець станом на 2023 рік грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

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За її словами, найближчим часом йому будуть обирати запобіжний захід.

За даними слідства, підозрюваний приїхав з Дніпра до Львова спеціально, щоб слідкувати за Фаріон.

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