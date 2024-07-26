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У справі вбивства Фаріон стався витік інформації – МВС

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 липня 2024, 11:12
У справі вбивства Фаріон стався витік інформації – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що будуть відслідковувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон. 

Джерело: речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Однозначно був витік. На жаль, це не перший випадок... Одразу всі намагаються через свої джерела у правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації. Зі свого боку ми завжди стежимо за тим, аби всю інформацію досудового розслідування ізолювати і надавати лише ті дані, які дозволяє слідство. 

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Відстежується витік інформації".

Деталі: Рева додала, що будь-які дані, розголошені без дозволу органу досудового розслідування, можуть негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку підозрюваній особі.

Зокрема йдеться про персональні дані підозрюваного В'ячеслава Зінченка. 18-річний хлопець станом на 2023 рік грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

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За її словами, найближчим часом йому будуть обирати запобіжний захід. 

За даними слідства, підозрюваний приїхав з Дніпра до Львова спеціально, щоб слідкувати за Фаріон. 

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Передісторія:

  • 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
  • "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
  • За даними "Слідство.Інфо", йдеться про 18-річного В'ячеслава Зінченка. Повідомляється, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

Теми: ФаріонвбивствоМВС
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