В деле убийства Фарион произошла утечка информации – МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона

Прямая речь: "Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только те данные, которые позволяет следствие.

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Отслеживается утечка информации".

Детали: Рева добавила, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и на вынесение приговора подозреваемому лицу.

В частности речь идет о персональных данных подозреваемого Вячеслава Зинченко. 18-летний парень по состоянию на 2023 год играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

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По ее словам, в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.

По данным следствия, подозреваемый приехал из Днепра во Львов специально, чтобы следить за Фарион.

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