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В деле убийства Фарион произошла утечка информации – МВД

Алена МазуренкоПятница, 26 июля 2024, 11:12
В деле убийства Фарион произошла утечка информации – МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона

Прямая речь: "Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только те данные, которые позволяет следствие.

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Отслеживается утечка информации".

Детали: Рева добавила, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и на вынесение приговора подозреваемому лицу.

В частности речь идет о персональных данных подозреваемого Вячеслава Зинченко. 18-летний парень по состоянию на 2023 год играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

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По ее словам, в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.

По данным следствия, подозреваемый приехал из Днепра во Львов специально, чтобы следить за Фарион.

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УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
  • По данным "Слідство.Інфо", речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

Темы: ФарионубийствоМВД
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