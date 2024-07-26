В деле убийства Фарион произошла утечка информации – МВД
В Министерстве внутренних дел рассказали, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.
Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона
Прямая речь: "Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только те данные, которые позволяет следствие.
Отслеживается утечка информации".
Детали: Рева добавила, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и на вынесение приговора подозреваемому лицу.
В частности речь идет о персональных данных подозреваемого Вячеслава Зинченко. 18-летний парень по состоянию на 2023 год играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".
По ее словам, в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.
По данным следствия, подозреваемый приехал из Днепра во Львов специально, чтобы следить за Фарион.
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УП получила фото 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
- По данным "Слідство.Інфо", речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".