МВС показало відео затримання і допиту підозрюваного у вбивстві Фаріон

Правоохоронці оприлюднили відео напрацювань слідства щодо вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Джерело: відео, надане УП пресслужбою МВС

Деталі: На записі подано кадри з камер спостереження у різних куточках Львова, які зафіксували пересування підозрюваного по місту, квитанції за житло, яке він винаймав, фрагменти спецоперації затримання та допиту фігуранта.

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На запитання, чи скоював він убивства, чи винен, затриманий відповідає "буде видно, подивимось", на запитання "як би ви пояснили свої дії, коли вчиняли вбиство", хлопець каже лише "наступне питання".

Що передувало: 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стостовно розслідування справи про вбивство Фаріон.

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Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.