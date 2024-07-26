Вбивство Фаріон: слідство перевіряє причетність підозрюваного до неонацистського руху РФ
Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь.
Джерело: спільний брифінг правоохоронців у Львові
Деталі: Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до російського неонацистського руху та встановлюють його звʼязки на території України й мотиви скоєння цього злочину.
"Це або релігійна неприязнь, або національна", – зазначили на брифінгу.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що слідство також не відкидає особисту неприязнь.
У телефоні підозрюваного знайшли цифрову книгу "Секретні інструкції ЦРУ і КДБ по збору фактів, конспірації та дезінформації".
Також в історії пошуку затриманого були прізвища інших політиків, депутатів, графік засідання облради. Правоохоронці зазначають, що ними хлопець цікавився вже після повернення до Дніпра, тож припускають, що він міг готуватися ще до одного злочину.
Крім того, підозрюваний підготував прощального листа, в якому просив пояснити батьку, що "приховував все від нього заради його безпеки, а не тому, що не довіряє йому".
Нагадаємо: Слідство у справі вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон вважає, що у жінку стрілили з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- "Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
- За даними "Слідство.Інфо", йдеться про 18-річного В'ячеслава Зінченка. Повідомляється, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".