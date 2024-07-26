МВД показало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве Фарион

Правоохранители обнародовали видео наработок следствия по делу об убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Источник: видео, предоставленное УП пресс-службой МВД

Детали: На записи представлены кадры с камер наблюдения в разных уголках Львова, которые зафиксировали передвижения подозреваемого по городу, квитанции за жилье, которое он снимал, фрагменты спецоперации задержания и допроса фигуранта.

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На вопрос, совершал ли он убийства, и виновен ли, задержанный отвечает "будет видно, посмотрим", на вопрос "как бы вы объяснили свои действия, когда совершали убийство", парень говорит только "следующий вопрос".

Что предшествовало: 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове стостовно расследования дела об убийстве Фарион.

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Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.