Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

МВД показало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве Фарион

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 12:49
МВД показало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве Фарион
фото НПУ

Правоохранители обнародовали видео наработок следствия по делу об убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Источник: видео, предоставленное УП пресс-службой МВД

Детали: На записи представлены кадры с камер наблюдения в разных уголках Львова, которые зафиксировали передвижения подозреваемого по городу, квитанции за жилье, которое он снимал, фрагменты спецоперации задержания и допроса фигуранта.

Реклама:

На вопрос, совершал ли он убийства, и виновен ли, задержанный отвечает "будет видно, посмотрим", на вопрос "как бы вы объяснили свои действия, когда совершали убийство", парень говорит только "следующий вопрос".

Что предшествовало: 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове стостовно расследования дела об убийстве Фарион.

ВИДЕО ДНЯ

Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Темы: Фарионубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

список, обновленоТурция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

видеоБойцы ССО остановили прорыв россиян на Торецком направлении

"Охматдет" за 307 миллионов будет отстраивать малоизвестная фирма по завышенным ценам

Все новости...
Фарион
"Была самой беззащитной": Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион
Убийство Фарион: следствие проверяет причастность подозреваемого к неонацистскому движению РФ
Фарион убили из переделанного пистолета, на месте нашли спортивную гильзу – следствие
Последние новости
21:11
Ракетная опасность: в Киеве и ряде областей объявили тревогу
21:00
ЕС может заморозить помощь Грузии из-за скандального закона об "иноагентах"
20:42
Обмен заключенными между РФ и Западом: Байден поблагодарил Германию за уступки
20:31
Норвегия отдала Москве задержанного за шпионаж россиянина – премьер
20:28
Лисовой: Интеграция учителей ВПЛ способна сократить "колоссальный дефицит" кадров в школах
20:25
теннисБоролись до последнего: сестры Киченок уступили в четвертьфинале Олимпиады-2024
20:12
Туск сообщил о вовлеченности Польши в обмен заключенными с РФ
20:12
В Украине стартовала кампания вакцинации против трех опасных болезней
20:01
Деловая активность в производстве США упала до восьмимесячного минимума
19:57
CNN: ЦРУ сыграло ключевую роль в договоренности об обмене заключенными с Россией
Все новости...
Реклама:
Реклама: