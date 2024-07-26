"Була найбеззахиснішою": Клименко відповів, чому жертвою вибрали Фаріон

У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на спільному брифінгу правоохоронців у Львові

Деталі: Журналістка поцікавилася, чому ціллю була вибрана сама Ірина Фаріон. Клименко зазначив, що дані з телефону підозрюваного свідчать, що він "гуглив" не лише мовознавицю, а розглядав і інших потенційних жертв, та назвав одне прізвище.

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Пряма мова: "Я думаю, що вона (Фаріон -ред.) була найбеззахиснішою серед усіх. Ми вам показали його пошукову табичку. Можу одне прізвище вам відкрити… Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський, щодо всіх інших я промовчу".

Нагадаємо: Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь.

У телефоні підозрюваного знайшли цифрову книгу "Секретні інструкції ЦРУ і КДБ по збору фактів, конспірації та дезінформації".

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Також в історії пошуку затриманого були прізвища інших політиків, депутатів, графік засідання облради. Правоохоронці зазначають, що ними хлопець цікавився вже після повернення до Дніпра, тож припускають, що він міг готуватися ще до одного злочину.

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