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Естонська розвідка вважає, що в 2025 році Росія ще матиме засоби для війни в Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 26 липня 2024, 17:55
Естонська розвідка вважає, що в 2025 році Росія ще матиме засоби для війни в Україні
Керівник військової розвідки Естонії Антс Ківісельг. фото: ERR

Керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що Росія попри суттєві втрати на полі бою в Україні має достатньо ресурсів для ведення бойових дій у 2025 році та після нього.

Джерело: Ківісельг в етері ERR у п’ятницю, 26 липня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ківісельг зазначив, що Росії наразі не вдається досягти цілей літньої наступальної кампанії, тож є ознаки того, що Україна влітку зможе втримати оборону. Як приклад він навів нещодавнє відбиття масованого російського наступу на Курахівському напрямку в Донецькій області.

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"Можливо, спроба цього тижня – це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані", – припустив він.

Водночас представник естонської розвідки застеріг від оптимістичних оцінок про нібито вичерпування військової техніки та сил у Росії.

"На жаль, я не можу стверджувати, що у Росії точно закінчиться військова техніка у 2025 році, тому що у них також є якісь партнери або союзники, які все одно будуть надавати або надсилати їм ресурси для ведення війни. Чи то Північна Корея, чи то Іран", – пояснив Ківісельг.

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Він, однак, додав, що з нинішнім темпом бойових дій і втратами Росії "буде дуже важко поповнювати свій особовий склад і техніку": лише у червні вона втрачала від 1000 до 1800 людей на фронті щодня.

"Але в той же час населення Росії все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на фронті", – підсумував Ківісельг.

Минулого тижня він говорив, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою в Україні попри значні втрати та поступове надходження західної зброї Києву.

Що передувало: Раніше західні аналітики повідомляли, що Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків "не зрушили з місця", а інші помили і видали за нові. Також окупанти знімають артилерійські стволи зі старої техніки і встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так буде продовжуватися, то у 2025 році РФ досягне "критичної точки виснаження".

Теми: війнаЕстоніярозвідкаРосія
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