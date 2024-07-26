Эстонская разведка считает, что в 2025 году Россия еще будет иметь средства для войны в Украине

Руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что Россия, несмотря на существенные потери на поле боя в Украине, имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и после него.

Источник: Кивисельг в эфире ERR в пятницу, 26 июля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кивисельг отметил, что России пока не удается достичь целей летней наступательной кампании, поэтому есть признаки того, что Украина летом сможет удержать оборону. В качестве примера он привел недавнее отражение массированного российского наступления на Кураховском направлении в Донецкой области.

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"Возможно, попытка на этой неделе – это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны", – предположил он.

В то же время представитель эстонской разведки предостерег от оптимистических оценок о якобы исчерпании военной техники и сил в России.

"К сожалению, я не могу утверждать, что у России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-то партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или присылать им ресурсы для ведения войны. Будь то Северная Корея или Иран", – пояснил Кивисельг.

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Он, однако, добавил, что с нынешним темпом боевых действий и потерями России "будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику": только в июне она теряла от 1000 до 1800 человек на фронте ежедневно.

"Но в то же время население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", – подытожил Кивисельг.

На прошлой неделе он говорил, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя в Украине несмотря на значительные потери и постепенное поступление западного оружия Киеву.

Что предшествовало: Ранее западные аналитики сообщали, что Россия расконсервировала оружие, накопленное в советское время, но до 70% старых танков "не сдвинулись с места", а остальные помыли и выдали за новые. Также оккупанты снимают артиллерийские стволы со старой техники и устанавливают их на самоходные гаубицы. Если так будет продолжаться, то в 2025 году РФ достигнет "критической точки истощения".