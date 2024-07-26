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Армія РФ скинула вибухівку на Кіндійку в Херсонській області, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 липня 2024, 19:03
Армія РФ скинула вибухівку на Кіндійку в Херсонській області, постраждав чоловік
Кіндійка на мапі Google Maps

Російські окупанти 26 липня скинули з дрона вибухівку на подвір’я в Кіндійці на Херсонщині, постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 18:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку у Кіндійці.

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Внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік".

Деталі: У чоловіка діагностували вибухову травму, а також поранення плеча, руки та ноги.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника Кіндійку, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель. Пізніше через чергову атаку постраждало подружжя.

Теми: війнаХерсонська область
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