Армія РФ скинула вибухівку на Кіндійку в Херсонській області, постраждав чоловік

Російські окупанти 26 липня скинули з дрона вибухівку на подвір’я в Кіндійці на Херсонщині, постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 18:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку у Кіндійці.

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Внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік".

Деталі: У чоловіка діагностували вибухову травму, а також поранення плеча, руки та ноги.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника Кіндійку, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель. Пізніше через чергову атаку постраждало подружжя.