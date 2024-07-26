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Армия РФ сбросила взрывчатку на Киндейку в Херсонской области, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 19:03
Армия РФ сбросила взрывчатку на Киндейку в Херсонской области, пострадал мужчина
Киндейка на карте Google Maps

Российские оккупанты 26 июля сбросили с дрона взрывчатку во двор в Киндейке на Херсонщине, пострадал мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 18:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома в Киндейке.

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В результате взрыва пострадал 56-летний мужчина".

Детали: У мужчины диагностировали взрывную травму, а также ранение плеча, руки и ноги.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Утром 25 июля российские захватчики атаковали с беспилотника Киндейку, в результате чего погиб 51-летний местный житель. Позже из-за очередной атаки пострадали супруги.

Темы: войнаХерсонская область
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