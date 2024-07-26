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Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что "ничего с ней не делал"

Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 22:38
Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что ничего с ней не делал
Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото - Суспільне Львів

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал языковед Ирину Фарион, а к российскому лидеру Владимиру Путину относится негативно.

Источник: "Суспільне.Львів" со ссылкой на ответы журналистам Вячеслава Зинченко в зале суда

Прямая речь: "Я ничего не делал, и с Фарионом я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю – это не я".

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Детали: Также подозреваемого спросили, как он относится к неонацистам: "Ну очень много разных, я не готов комментировать, как я к неонацистским группам отношусь", – заявил парень.

Кроме того, по данным "Суспільного", юноша рассказал, что негативно относится к Путину и его режиму и "ничего общего с ним мать не хочет и не имел никогда".

Также Зинченко рассказал, что проходил курсы и является дипломированным оператором БПЛА.

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Что предшествовало: 

  • 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове по поводу расследования дела об убийстве Фарион.
  • Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.
  • Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
  • 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.

Темы: Фарионубийствосуд
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