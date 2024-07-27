Обстріли Херсонщини: росіяни вбили 87-річного чоловіка

Внаслідок обстрілу росіянами села Львове на Херсонщині загинув 87-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ще одна сумна звістка надійшла з Бериславського району…

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Російські військові вбили мирного жителя села Львове. Від отриманих травм 87-річний чоловік загинув на місці".

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російського обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 37-річна жінка.

Також повідомлялося про двох поранених внаслідок ворожих обстрілів у суботу чоловіків на Херсонщині, обидва перебувають у важкому стані.

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Крім того, в Музиківці на Херсонщині двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету, один із них загинув, другий дістав поранення.