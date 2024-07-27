Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
В результате обстрела россиянами села Львов на Херсонщине погиб 87-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Еще одна печальная весть поступила из Бериславского района...
Российские военные убили мирного жителя села Львове. От полученных травм 87-летний мужчина погиб на месте".
Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.
Также сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, в Музыковке на Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета, один из них погиб, второй получил ранения.