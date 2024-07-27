Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину

В результате обстрела россиянами села Львов на Херсонщине погиб 87-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Еще одна печальная весть поступила из Бериславского района...

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Российские военные убили мирного жителя села Львове. От полученных травм 87-летний мужчина погиб на месте".

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.

Также сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.

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Кроме того, в Музыковке на Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета, один из них погиб, второй получил ранения.