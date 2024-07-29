Ексрозвідник Червінський: Залужний дав дозвіл на проведення операції в "Канатовому"

Контррозвідник Роман Червінський заявив, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Джерело: Червінський в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами Червінського, СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли вже вирішили, що справді російський пілот готовий прилітати, звернулися до них по допомогу, щоб продовжити операцію.

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Пряма мова: "СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції".

Деталі: Після санкції Червінський разом із командувачем поїхали до командувача Військово-повітряних сил повідомити йому задум СБУ.

Пряма мова: "Він послухав, сказав, що дає нам контакт керівника одного з територіальних центрів, тому ми поїхали до командира нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той на правильному слензі говорить, і підтвердив, що це справді пілот.

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На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра (з боку РФ. – ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють.

Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції".

Деталі: За словами розвідника, санкція була в нього, але через те що частину розформували в серпні 2022, а в них не було архіву для таємних документів – санкцію знищили.

Пряма мова: "Коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи.

Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся".

Оформлюючи відрядження працівника СБУ, який брав участь в операції з літаком, його керівництво згадало про лист головнокомандувача Валерія Залужного

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