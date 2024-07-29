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Ексрозвідник Червінський: Залужний дав дозвіл на проведення операції в "Канатовому"

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 липня 2024, 20:13
Ексрозвідник Червінський: Залужний дав дозвіл на проведення операції в Канатовому
Роман Червінський. Фото - УП

Контррозвідник Роман Червінський заявив, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Джерело: Червінський в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами Червінського, СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли вже вирішили, що справді російський пілот готовий прилітати, звернулися до них по допомогу, щоб продовжити операцію.

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Пряма мова: "СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції". 

Деталі: Після санкції Червінський разом із командувачем поїхали до командувача Військово-повітряних сил повідомити йому задум СБУ.

Пряма мова: "Він послухав, сказав, що дає нам контакт керівника одного з територіальних центрів, тому ми поїхали до командира нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той на правильному слензі говорить, і підтвердив, що це справді пілот. 

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На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра (з боку РФ. – ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють.

Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції".

Деталі: За словами розвідника, санкція була в нього, але через те що частину розформували в серпні 2022, а в них не було архіву для таємних документів – санкцію знищили. 

Пряма мова: "Коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи.

Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся". 

 
Оформлюючи відрядження працівника СБУ, який брав участь в операції з літаком, його керівництво згадало про лист головнокомандувача Валерія Залужного

Нагадаємо: 

  • Роман Червінський – контррозвідник, полковник, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
  • Його ім'я та обличчя стали відомі широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнер"
  • Червінський був одним із тих, хто її готував. За його словами, після того, як силовики доповіли про свої плани Офісу президента, спецоперація провалилася. В цьому розвідник побачив особисту відповідальність голови ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського й назвав їхні дії держзрадою.
  • У 2023 році Червінському оголосили підозру в перевищенні службових повноважень під час проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". Туди російський пілот-утікач мав перегнати Україні військовий літак РФ. За версією слідства, саме дії розвідника спровокували те, що натомість на аеродром прилетіли ворожі ракети, поранивши захисників, вбивши командира військової частини та зруйнувавши злітну смугу й техніку. Сам Червінський ці закиди заперечує.
  • 17 липня Червінський вийшов із СІЗО  вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень
  • У інтерв’ю "Українській правді" Червінський заперечив, що має будь-які домовленості з Порошенком.

Теми: Збройні силивійнаЗалужнийрозвідка
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