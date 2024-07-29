Экс-разведчик Червинский: Залужный дал разрешение на проведение операции в "Канатовом"
Контрразведчик Роман Червинский заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал согласие на проведение операции по захвату самолета РФ в июле 2022 года, в результате которой оккупанты ударили по аэродрому "Канатовое".
Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"
Детали: По словам Червинского, СБУ собрала определенный объем информации, и когда решили, что действительно российский пилот готов прилетать, обратились к ним за помощью, чтобы продолжить операцию.
Прямая речь: "СБУ не могли сами оценить самолет, создать коридор в воздушном пространстве, обеспечить ему безопасность перелета и сопровождение, его посадку. Поэтому они обратились к нам с целью контактирования с Военно-воздушными силами. Я доложил своему руководству. Руководство доложило Залужному. Залужный дал санкцию. Первая санкция была устная, чтобы мы выяснили возможность проведения такой операции".
Детали: После санкции Червинский вместе с командующим поехали к командующему Военно-воздушных сил сообщить ему замысел СБУ.
Прямая речь: "Он послушал, сказал, что дает нам контакт руководителя одного из территориальных центров, поэтому мы поехали к командиру низшего звена. Он нам выделил сотрудника, который поговорил с российским пилотом о технических вопросах перелета, проверил, на правильном ли сленге говорит, и подтвердил, что это действительно пилот.
На этом этапе мы повторно доложили Залужному, что Военно-воздушные силы подтвердили личность пилота и что если это даже игра (со стороны РФ. - ред.), то он не сможет никаким образом проникнуть на нашу территорию, потому что в воздушном коридоре, который мы ему предоставим, его в случае чего собьют.
Залужный дал санкцию, что согласен с проведением операции".
Детали: По словам разведчика, санкция была у него, но из-за того что часть расформировали в августе 2022, а у них не было архива для секретных документов - санкцию уничтожили.
Прямая речь: "Когда Залужный подписывал эту санкцию, то параллельно написал письмо в СБУ, в котором просил с целью проведения совместных мероприятий откомандировать их сотрудника, чтобы он зашел в группу и выполнял свою часть работы.
Этот документ остался, он в деле есть. СБУ долго его не показывала, говорила, что его не существует, что сотрудник не был командирован и так далее. Но это письмо все-таки нашлось".
Напомним:
- Роман Червинский - контрразведчик, полковник, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
- Его имя и лицо стали известны широкой общественности в декабре 2021 года, когда он решил выйти в публичную плоскость из-за срыва масштабной операции по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнер".
- Червинский был одним из тех, кто ее готовил. По его словам, после того, как силовики доложили о своих планах Офису президента, спецоперация провалилась. В этом разведчик увидел личную ответственность главы ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского и назвал их действия госизменой.
- В 2023 году Червинскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий при проведении спецоперации на аэродроме "Канатово". Туда российский пилот-беглец должен был перегнать Украине военный самолет РФ. По версии следствия, именно действия разведчика спровоцировали то, что вместо этого на аэродром прилетели вражеские ракеты, ранив защитников, убив командира воинской части и разрушив взлетную полосу и технику. Сам Червинский эти обвинения отрицает.
- 17 июля Червинский вышел из СИЗО вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более чем 9 миллионов гривен.
- В интервью "Украинской правде" Червинский отрицал, что имеет какие-либо договоренности с Порошенко.