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По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ

Ірина БалачукСереда, 31 липня 2024, 12:43
По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій Україні через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Оновлено: О 12:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала близько 20 хв.

Передісторія:

Теми: повітряна тривога
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