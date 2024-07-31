По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій Україні через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Оновлено: О 12:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала близько 20 хв.

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