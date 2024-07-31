По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ
Середа, 31 липня 2024, 12:43
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій Україні через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
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Оновлено: О 12:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала близько 20 хв.
Передісторія:
- Увечері 30 липня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.
- Вранці 31 липня КМВА повідомила, що це була наймасованіша атака на Київ з початку цього року, повітряна тривога у столиці тривала понад 7 годин, а ППО знищила понад 40 ворожих безпілотників.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 6 "Шахедів" знищили над Дніпропетровщиною.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.