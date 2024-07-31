По всей Украине тревога: взлетел МиГ

Власти объявляли воздушную тревогу по всей Украине из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

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Обновлено: В 12:41 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась около 20 мин.

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