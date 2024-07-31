По всей Украине тревога: взлетел МиГ
Среда, 31 июля 2024, 12:43
Власти объявляли воздушную тревогу по всей Украине из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".
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Обновлено: В 12:41 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась около 20 мин.
Предыстория:
- Вечером 30 июля российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.
- Утром 31 июля КГВА сообщила, что это была самая массированная атака на Киев с начала этого года, воздушная тревога в столице длилась более 7 часов, а ПВО уничтожила более 40 вражеских беспилотников.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 6 "Шахедов" уничтожили над этим регионам.
- Поздже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.