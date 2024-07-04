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Удари росіян по Дніпру: під завалами знайшли тіло, а в лікарні померла поранена

Ірина БалачукЧетвер, 4 липня 2024, 08:09
Удари росіян по Дніпру: під завалами знайшли тіло, а в лікарні померла поранена
Рятувальники розбирають завали будинку у Дніпрі після російської атаки 28 червня. Фото ДСНС

Рятувальники виявили тіло загиблої під звадами будинку у місті Дніпро, по якому росіяни вдарили 28 червня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 3, також у лікарні померла жінка, яка дістала поранення під час російського удару по Дніпру 3 липня − тож кількість жертв цієї атаки зросла до 6.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram   

Пряма мова Лисака: "Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто.  Загалом загинули шестеро людей".

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Деталі: Голова ОВА нагадав, що 4 липня у Дніпрі оголосили день жалоби.

Передісторія:

Теми: Дніпровійнажертви
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