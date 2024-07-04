Удари росіян по Дніпру: під завалами знайшли тіло, а в лікарні померла поранена
Рятувальники виявили тіло загиблої під звадами будинку у місті Дніпро, по якому росіяни вдарили 28 червня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 3, також у лікарні померла жінка, яка дістала поранення під час російського удару по Дніпру 3 липня − тож кількість жертв цієї атаки зросла до 6.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей".
Деталі: Голова ОВА нагадав, що 4 липня у Дніпрі оголосили день жалоби.
Передісторія:
- Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
- Спершу було відомо про одну загиблу людину та 12 поранених. 2 липня рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, тож кількість жертв зросла до 2.
- Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення. Згодом кількість жертв зросла до 5, а поранених − до 53.
- Повітряні сили повідомляли, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".