Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: два крісла у прихильників України

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який у п’ятницю офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії, оголосив склад свого уряду, МЗС та Міноборони очолили прихильники України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку британського прем’єра в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, Міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі, який є прихильником України. А міністром оборони став Джон Гілі.

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ . pic.twitter.com/K6zP3dO4G5

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp