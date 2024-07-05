Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: два крісла у прихильників України

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який у п’ятницю офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії, оголосив склад свого уряду, МЗС та Міноборони очолили прихильники України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку британського прем’єра в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, Міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі, який є прихильником України. А міністром оборони став Джон Гілі.

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The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ. pic.twitter.com/K6zP3dO4G5 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp ВІДЕО ДНЯ July 5, 2024

Обоє раніше відвідували Київ і під час візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії у разі приходу лейбористів до влади збережеться.

"Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини – ні", – запевняв Гілі.

"Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки та процвітання дому", - зазначив Леммі після призначення.

Передісторія:

У п'ятницю лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах