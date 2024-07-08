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Кількість загиблих у Києві зросла до 27 - КМВА

Євген КізіловПонеділок, 8 липня 2024, 21:40
Кількість загиблих у Києві зросла до 27 - КМВА
ФОТО: уп / БОГДАН КУТЄПОВ

У результаті російського ракетного удару по Києву загинули 27 людей, серед яких троє дітей. Ще 82 особи постраждали.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

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Шевченківський район

Руйнування  двох поверхів корпусу лікарні "Охматдит" площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10  постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало. Тривають роботи по розбору завалів.

Солом’янський район

Пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинуло 7 осіб та 9 постраждало. Роботи завершено.

Голосіївський район

Часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередка пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.

Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.

На цій же локації постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто.

Дніпровський район

Часткова руйнація 4-поверхової будівлі медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.

Дарницький район

Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.

Деснянський район

Пожежа в  двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.

Святошинський район

Загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.

Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.

Передісторія: 

Теми: Київракетний ударжертвивійна
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