Кількість загиблих у Києві зросла до 27 - КМВА
У результаті російського ракетного удару по Києву загинули 27 людей, серед яких троє дітей. Ще 82 особи постраждали.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
Шевченківський район
Руйнування двох поверхів корпусу лікарні "Охматдит" площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
В іншій локації району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб (з них 3 дітей), 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
Пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало. Тривають роботи по розбору завалів.
Солом’янський район
Пошкоджено бізнес-центр "Доміно", руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа, яку було ліквідовано. Загинуло 7 осіб та 9 постраждало. Роботи завершено.
Голосіївський район
Часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередка пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.
Поруч пошкоджено дошкільний навчальний заклад.
На цій же локації постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто.
Дніпровський район
Часткова руйнація 4-поверхової будівлі медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.
Дарницький район
Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.
Деснянський район
Пожежа в двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.
Святошинський район
Загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.
Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.
Передісторія:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленья".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті ракетного удару Росії по Україні 8 липня наразі відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених.
- Напередодні мер Києва писав, що кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей, 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим надали допомогу на місці. За його словами, після ракетного удару РФ вранці 8 липня по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" загинули двоє дорослих, також відомо про 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.