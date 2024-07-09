У Києві зросла кількість загиблих від російського удару – КМВА

Станом на 17:00 вже відомо про 33-х загиблих від ракетного удару російських окупантів по Києву 8 липня.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Станом на 15:30 вівторка було відомо, що 32 людини загинули, ще 120 постраждали, 11 осіб врятовано.

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Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.

Передісторія: