Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Києві зросла кількість загиблих від російського удару – КМВА

Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 17:43
У Києві зросла кількість загиблих від російського удару – КМВА
Фото: ДСНС Києва

Станом на 17:00 вже відомо про 33-х загиблих від ракетного удару російських окупантів по Києву 8 липня.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Станом на 15:30 вівторка було відомо, що 32 людини загинули, ще 120 постраждали, 11 осіб врятовано.

Реклама:

Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.

Передісторія:

Теми: Київракетний ударвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Обмеження електроенергії на суботу послабили: в окремі години графіків не буде

Ситуація зі світлом поліпшиться вже найближчим часом – міністр енергетики

Росія вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: загинули троє людей, серед них дитина

Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях

Британія надасть Україні кредитну підтримку оборонки на 2 млрд фунтів

В Росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство

Усі новини...
Київ
Внаслідок атаки на Київ загинули лікарі і пацієнти клініки ADONIS: що про них відомо
В ООН заявили, що в "Охматдит", найімовірніше, влучила ракета РФ
Ляшко: Під час ракетного удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, більшість з них виписали додому
Останні новини
20:01
В Україні є мережеві обмеження, які унеможливлюють передачу усієї наявної генерації - Галущенко
19:52
Укрзалізниця повідомила про смерть пасажирки у вагоні потягу без кондиціонера
19:43
У Польщі розслідують злочин проти лідера білоруської опозиції Латушка
19:38
велоспортТадей Погачар здобув четверту перемогу на Тур де Франс-2024
19:37
Фонд держмайна продав Охтирський хлібокомбінат майже за 50 мільйонів
19:36
У Польщі розповіли, як набиратимуть і готуватимуть Український легіон
19:27
Байден відреагував на вирок американському журналісту Гершковичу у Росії
19:21
Пропагандисти почали розганяти фейк про смерть українця на кордоні з Молдовою. В ДПСУ відреагували
19:08
Обмеження електроенергії на суботу послабили: в окремі години графіків не буде
18:56
фотоЗеленський: РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві, потрібні нові рішення щодо захисту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: