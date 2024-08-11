Удар по Костянтинівці: завершено ідентифікацію усіх тіл – загинуло троє дітей

Вранці 11 серпня завершено процес ідентифікації жертв російського ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині – відомо, що серед загиблих є троє дітей.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка 9, 11 та 16 років.

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Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

Передісторія: