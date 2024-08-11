Удар по Костянтинівці: завершено ідентифікацію усіх тіл – загинуло троє дітей
Неділя, 11 серпня 2024, 13:40
Вранці 11 серпня завершено процес ідентифікації жертв російського ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині – відомо, що серед загиблих є троє дітей.
Джерело: Донецька облпрокуратура
Деталі: За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка 9, 11 та 16 років.
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Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.
Передісторія:
- У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.
- Раніше було відомо, що внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці загинули 14 людей, іще 43 дістали поранення.
- Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці ідентифікували тіла 2 загиблих дітей.