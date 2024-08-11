Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей
Воскресенье, 11 августа 2024, 13:40
Утром 11 августа завершен процесс идентификации жертв российского ракетного удара по Константиновке в Донецкой области - известно, что среди погибших есть трое детей.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет.
Реклама:
Телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.
Предыстория:
- В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка. В частности, пострадали супермаркет "ЭКО маркет" и отделение почты.
- Ранее было известно, что в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке погибли 14 человек, еще 43 получили ранения.
- По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицировали тела 2 погибших детей.