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Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 13:40
Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей
фото: прокуратура

Утром 11 августа завершен процесс идентификации жертв российского ракетного удара по Константиновке в Донецкой области - известно, что среди погибших есть трое детей.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет.

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Телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.

Предыстория:

  • В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка. В частности, пострадали супермаркет "ЭКО маркет" и отделение почты.
  • Ранее было известно, что в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке погибли 14 человек, еще 43 получили ранения.
  • По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицировали тела 2 погибших детей.

Донецкая областьракетный удар
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