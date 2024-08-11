Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей

Утром 11 августа завершен процесс идентификации жертв российского ракетного удара по Константиновке в Донецкой области - известно, что среди погибших есть трое детей.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет.

Реклама:

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.

Предыстория: