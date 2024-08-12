Енергоатом про причину пожежі на ЗАЕС: Недбалість окупантів або свідомий підпал

АТ "НАЕК "Енергоатом" припустило, що ймовірною причиною пожежі на Запорізькій АЕС може бути недбалість російських окупантів або свідомий підпал.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Вірогідна причина – недбалість рашистських окупантів або свідомий підпал градирні орками".

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Деталі: У повідомлення Енергоатом зазначає, що порушень меж та умов безпечної експлуатації на ЗАЕС немає.

Також не були зафіксовані перевищення контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин.

Дослівно: "За наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на об’єкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання".

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Деталі: Зазначається, що градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Дослівно: "Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

У той же час, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає".

Що передувало: У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали в неділю ввечері.

У неділю ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

У ДСНС зазначили, що станом на 00:00 12 серпня радіаційна ситуація на території України стабільна, перевищень не зафіксували.