Энергоатом о причине пожара на ЗАЭС: Халатность оккупантов или сознательный поджог

АО "НАЭК "Энергоатом" предположило, что вероятной причиной пожара на Запорожской АЭС может быть халатность российских оккупантов или сознательный поджог.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Вероятная причина – халатность рашистских оккупантов или сознательный поджог градирни орками".

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Детали: В сообщении Энергоатом отмечает, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на ЗАЭС нет.

Также не были зафиксированы превышения контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ.

Дословно: "По имеющейся информации, 11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования".

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Детали: Отмечается, что градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Дословно: "Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии.

В то же время, сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет".

Что предшествовало: В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших в воскресенье вечером.

В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 00:00 12 августа радиационная ситуация на территории Украины стабильная, превышений не зафиксировали.