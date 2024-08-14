У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
Середа, 14 серпня 2024, 06:55
Режим надзвичайної ситуації регіонального рівня ввели на всій території Бєлгородської області Росії.
Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков
Деталі: За його словами, планують оголосити режим НС федерального рівня.
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- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції.
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