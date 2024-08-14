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У Бєлгородській області Росії ввели режим НС

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
Будинок у Бєлгороді, фото Гладкова

Режим надзвичайної ситуації регіонального рівня ввели на всій території Бєлгородської області Росії. 

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков

Деталі: За його словами, планують оголосити режим НС федерального рівня.

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