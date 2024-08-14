В Белгородской области России ввели режим ЧС
Среда, 14 августа 2024, 06:55
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на всей территории Белгородской области России.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Детали: По его словам, планируют объявить режим ЧС федерального уровня.
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Напомним:
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.