Російська влада ввела режим контртерористичної операції у трьох областях
Субота, 10 серпня 2024, 00:09
У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції.
Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости"
Дослівно: "Режим КТО вводять у Брянській області у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз".
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Доповнено: Російські ЗМІ з посиланням Національний антитерористичний комітет згодом повідомили про режим КТО у Бєлгородській та Курській областях.
Нагадаємо: На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.