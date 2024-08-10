Російська влада ввела режим контртерористичної операції у трьох областях

У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції.

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости"

Дослівно: "Режим КТО вводять у Брянській області у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз".

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Доповнено: Російські ЗМІ з посиланням Національний антитерористичний комітет згодом повідомили про режим КТО у Бєлгородській та Курській областях.

Нагадаємо: На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

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