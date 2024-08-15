На Курщині ЗСУ просунулися ще на 0,5-1,5 км та контролюють 82 населені пункти – головком
Від початку доби 15 серпня Збройні сили України просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
Джерело: доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на засіданні Ставки 15 серпня
Деталі: Генерал-полковник повідомив, що від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км та відбили три атаки противника, продовжують ведення наступальних дій.
Всього з початку операції в Курській області, за словами Сирського, українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів, взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункта.
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Передісторія:
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Російська влада проводить евакуацію з прикордонних районів Курщини.
- Мінреінтеграції пропонує жителям Курщини допомогу в евакуації на територію України.
- 13 серпня Сирський доповідав Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.