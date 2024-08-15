На Курщине ВСУ продвинулись еще на 0,5-1,5 км и контролируют 82 населенных пункта – главком

С начала суток 15 августа Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.

Источник: доклад главкома ВСУ Александра Сырского на заседании Ставки 15 августа

Детали: Генерал-полковник сообщил, что с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км и отбили три атаки противника, продолжают ведение наступательных действий.

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Всего с начала операции в Курской области, по словам Сырского, украинские войска с боями продвинулись на 35 километров, взяли под свой контроль 1150 километров квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

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