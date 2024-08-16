Омбудсман не вірить у швидкий обмін "всіх на всіх", попри успіхи ЗСУ в Курській області РФ

Найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду, проте українська сторона робить все можливе щоб великі обміни полоненими відбулися.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі".

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Деталі: Водночас омбудсман підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України.

За словами Лубінця, українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

Пряма мова: "Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить.

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У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права".

Деталі: Лубінець не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

За словами уповноваженого, саме тому на нараді з президентом Володимиром Зеленським юуло вирішено створити громадську раду з питань обмінів полоненими, щоб родини полонених і керівники громадських організацій могли бути залучені в ці процеси й отримувати певну інформацію.

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